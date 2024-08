Video: Pepe Aguilar revela que pagó la boda: “Mi yerno no me dijo: ‘¿suegro, no quiere que le ayude en algo?’”

Desde que se anunció la boda entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, se dijo que don Pepe Aguilar no estaba nada contento, pero poco a poco han estado saliendo mas detalles de la fiesta.

De gira por Colombia, el cantante fue cuestionado del enlace de su hija, aunque en un principio no quería hablar del caso terminó soltando toda la sopa ante los conductores de los ‘Los 40’.

Pepe Aguilar paga la boda de Ángela y Chrisitina

Ante la pregunta de una de las conductoras si todavía por cultura el padre acostumbra a pagar la boda de su pequeña, el charro terminó aceptando que sí.

“Pues sí, me ching$%. (Pague todo) absolutamente y ¿qué crees?, mi yerno no me dijo: ‘¿oiga, suegro, no quiere que le ayude en algo? ¡Ni madr$%!”, detalló.

Pepe Aguilar niega que Christian sea tacaño

Ante la sorpresa de sus revelaciones, le preguntaron si Nodal era tacaño, a lo que reviró y dijo que no: “No es tacaño, es súper dadivoso”.

Por último, le pidieron que revelara el costo de la boda, pero ya no quiso hablar de eso o mejor se pedía una botella de tequila para contestar, pues deja entrever que si se gastó un dineral.

