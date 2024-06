VIDEO: Peso Pluma se sincera sobre “lo peor” de ser famoso

Peso Pluma, famoso artista de corridos tumbados, ha lanzado su nuevo álbum "Éxodo" y ha hablado sobre su experiencia como superestrella en una entrevista en "El Gordo y la Flaca". Durante la entrevista, reveló los aspectos negativos de la fama, sorprendiendo a sus seguidores.

Peso Pluma habla sobre lo malo de ser famoso

Durante una entrevista en "El Gordo y la Flaca", el cantante de "Tommy y Pamela" habló sobre su carrera y la fama. Aunque disfruta de todo lo que ha logrado, también reconoce que hay aspectos negativos.

"De lo malo, pues eso, que hay muchas cosas que ya no puedo hacer, ya me conocen en todos lados. Hay muchas cosas que no puedo hacer con mis amigos que hacía yo antes. Creo que es eso”, comentó Peso Pluma

Además, compartió sus influencias musicales que lo han convertido en uno de los artistas más populares del mundo. Hace poco, ocupaba el primer lugar en el Top 10 de Apple Music México, mencionando a artistas como Héctor Lavoe, Kanye West, Ariel Camacho, Chalino Sánchez y Luis Miguel.

También reveló cómo encuentra tiempo para relajarse, considerando su fama y dedicación a la música. No se guardó nada y compartió sus pasatiempos favoritos, especialmente en los últimos meses en los que hemos tenido la oportunidad de verlo.

Peso Puma y su álbum "Exodo"

El nuevo disco de Peso Pluma, "Éxodo", ha sido bien recibido por fanáticos y críticos por igual debido a su combinación de corridos tumbados, trap y otros estilos que muestran la versatilidad del artista. Destacan las colaboraciones con otros artistas, la temática de las canciones que exploran la vida en la calle y el éxito, la alta calidad de la producción y la recepción positiva en las listas de música y plataformas de streaming. Este trabajo demuestra la capacidad de Peso Pluma para evolucionar y experimentar con diferentes sonidos manteniéndose fiel a sus raíces en la música regional mexicana.

