VIDEO: Tarjetas de Pokemon causan peleas y caos en Costco

Cuando en México se están pelando por los pasteles dentro de Costco, en Estados Unidos los clientes se agarran a golpes por unas tarjetas de Pokemon.

Y es que en días pasados, la tienda anunció que sacaría una colección del personaje amarillo más barata que en otros lugares, lo que hizo que la gente llegará desde temprano a las sucursales de Los Ángeles.

La gente se empujaba para ganar una caja de Pokemon / Redes Sociales|

A fight broke out at Costco over the new Pokémon collection..



We are so back 😂😂😂 pic.twitter.com/bdNve871Fo — Rios (@riostoriches) January 16, 2025

Acaban con tarjetas de Pokemon

En cuanto abrieron las cortinillas de Costco, la gente corría a buscar las tarjetas de Pokemon y en algunos puntos en menos de 40 segundos ya se había agotado.

Pues las personas no iba por una caja, se llevaban hasta más de 20 por cada cliente, eso molestó a muchos quienes ya no tuvieron la oportunidad de conseguir una colección completa.

Los golpes no se hicieron esperar entre los clientes / Redes Sociales|

Pelean por tarjetas en Costco

En otra tienda, las personas causaron todo un caos, pues las tarjetas las colocaron en la zona donde están los aparatos electrónicos y en su desesperación tiraron varias cajas de pantallas.

Pero lo peor es que ahí se agarraron a golpes, pues entre los clientes se estaban arrebatando los artículos de Pokemon. Al final, no hubo personas heridas, ni tuvo que intervenir la policía debido a que la seguridad de Costco calmó la situación.

I’m happy that security/law enforcement wasn’t needed for this Costco Blooming Waters drop 👌 But 10 ppl grabbing all the stock in 45 seconds is wild 😪 pic.twitter.com/LxQMCE1faH — PokeDeals Nerd Dani 🤗 (@BestPokemonDeal) January 16, 2025

Y todo este zafarrancho se hizo porque la tienda sacó como venta anticipada el ‘151 Blooming Waters Premium Collection’ a un costo de 60 dólares cuando su valor está por arriba de los 150.

people are fighting in Costco over pokemon cards



I picked a bad time to join this hobby… pic.twitter.com/xPK1mhb0Ag — DSG Toast (@DisguisedToast) January 16, 2025

