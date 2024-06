De candidata a la presidencia a vigilante de la oposición. Después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer los resultados del conteo rápido en las Elecciones 2024, la candidata de la alianza entre PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, dio un mensaje público para reconocer al victoria de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum.

La de Hidalgo aceptó que la tendencia no le favorece y parece irreversible, por lo que como "demócrata que siempre ha sido", respetará el resultado. "Reconozco que las tendencias para la elección presidencial no me favorecen y que no hay información que sugiera que esto pudiera cambiar durante los cómputos distritales".

"Hace unos minutos me comuniqué con la doctora Claudia Sheinbaum para reconocer el resultado de la elección", y añadió que espera que la primera presidenta de México pueda resolver los problemas del país, además que advirtió que mantendrá su postura crítica ante las acciones y decisiones con las que no esté de acuerdo.

"Mi reconocimiento viene acompañado de una firme exigencia de resultados y soluciones a los graves problemas del país y de indispensable respeto a la Constitución y a las instituciones democráticas. Saldremos a la calle las veces que tengamos que salir para defender a la república y a la democracia", aseguró Gálvez Ruiz en medio de ovaciones de sus simpatizantes.

Ser su candidata ha sido el honor más grande de mi vida. Siempre contarán conmigo como una guerrera que luchará por un país en el que se respete la vida, la verdad y la libertad. ¡Vamos adelante y viva México! https://t.co/MfUre6sYBW — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) June 3, 2024

"Desde la oposición continuaré ejerciendo una labor vigilante, criticando lo que no esté bien, proponiendo soluciones realistas a los problemas y defendiendo las causas en las que realmente creo", además que consideró que es momento pasar a una "fase de reconociliación" concluido el proceso electoral, mismo que calificó como "inequitativo".

"No podemos cerrar los ojos al hecho de que este fue un proceso electoral profundamente inequitativo, marcado por la intervención sistemática del poder ejecutivo y el uso faccioso de los programas sociales", y por último, advirtió que volverá a buscar un cargo de elección popular. "Nos vemos un tres años o en seis".

