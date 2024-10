¡Ya está aquí el primer poster y elenco del regreso de 'Phineas & Ferb'!

¡Buenas noticias! La serie animada "Phineas y Ferb" volverá con una nueva temporada en 2025. Los creadores, Dan Povenmire y Jeff Swampy Marsh, lo anunciaron en la Comic-Con de Nueva York. También confirmaron que algunos de los actores originales, como Vincent Martella, Ashley Tisdale y Dee Bradley Baker, estarán de vuelta. ¡Y para hacer las cosas aún más emocionantes, mostraron un teaser de la nueva temporada que ha dejado a los fans súper emocionados!

Phineas y Ferb nueva temporada

La nueva temporada de "Phineas y Ferb" va a seguir a los hermanastros en otro verano de 104 días. Mientras tanto, su hermana Candace intenta atraparlos y su mascota Perry se convierte en el Agente P para frenar al Dr. Doofenshmirtz. En la reciente convención D23, los creadores mostraron un video de la nueva canción de la quinta temporada, "Summer Is Starting Right Now", y anunciaron un equipo de guionistas que incluye tanto a los escritores originales como a algunos nuevos, como Olivia Olson, que vuelve a dar vida a Vanessa Doofenshmirtz.

First poster for the ‘PHINEAS & FERB’ revival series. Releasing in 2025 on Disney+ pic.twitter.com/1zOpD9vLz2 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 17, 2024

Phineas y Ferb regresará en 2025 a Disney Channel y Disney+, ofreciendo a los fanáticos una nueva era para estos icónicos personajes.

¿De qué trata la serie Phineas y Ferb?

La serie "Phineas y Ferb" sigue las aventuras de dos hermanos, Phineas Flynn y Ferb Fletcher, durante sus vacaciones de verano. Cada episodio presenta sus creativas y ambiciosas actividades, que van desde construir parques de atracciones hasta viajar en el tiempo. Mientras tanto, su hermana Candace intenta, sin éxito, delatar sus hazañas a su madre. Paralelamente, el ornitorrinco de la familia, Perry, lleva una doble vida como agente secreto que combate al malvado Dr. Heinz Doofenshmirtz. La serie combina humor, música y elementos de ciencia ficción, ofreciendo entretenimiento tanto para niños como para adultos.

