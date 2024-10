¡Ya hay tráiler y fecha de estreno para la nueva película de Wallace y Gromit!

¡Wallace & Gromit están de vuelta! Tras años sin novedades, el icónico dúo de Aardman Animations regresa con una nueva película llamada “Vengeance Most Fowl”. Ya tenemos el primer tráiler para ir calentando motores. Desde que aparecieron por primera vez en 1989 con "A Grand Day Out", han conquistado a millones de fans en todo el mundo. Esta nueva aventura promete seguir esa tradición y llegará a la pantalla grande en unos meses, así que no te la querrás perder.

Tráiler de Wallace y Gromit

El tráiler de “Vengeance Most Fowl” ya está aquí y promete una trama llena de sorpresas. En el adelanto, vemos a Wallace probando su nueva invención, un “gnomo inteligente”, que termina causando más problemas de los que resuelve. Mientras tanto, Gromit empieza a sospechar que su viejo enemigo, el pingüino ladrón Feathers McGraw, ha regresado.

La nueva película presenta a Wallace en una situación complicada, ya que es acosado por los medios tras ser acusado de un crimen. Esta historia le da un toque intrigante al estilo clásico de Wallace y Gromit, mezclando humor con un poco de suspenso, algo que los fans adoran.

Wallace, junto a su astuto perro Gromit, se lanza a investigar quién está detrás de la conspiración en su contra. Además, los fans del dúo se llevarán una sorpresa con el regreso del malvado pingüino Feathers McGraw, que aparece de forma bastante aterradora.

El tráiler incluye una melodía inquietante que anticipa problemas y sugiere que él está detrás de todo. Este regreso no solo trae recuerdos, sino que también añade una nueva dimensión a la narrativa de Aardman. A lo largo de los años, Wallace y Gromit se han consolidado como un referente en el cine de animación, ganando múltiples premios, incluidos varios Óscares, y dejando una huella en la cultura popular.

¿Cuándo se estrena Wallace y Gromit?

La espera llegará a su fin el 3 de enero de 2025, cuando “Vengeance Most Fowl” se estrene en Netflix. Esta película promete ofrecer la misma magia que ha encantado a los fans de Wallace & Gromit durante décadas, con una nueva historia llena de humor, ingenio y un toque de nostalgia.

