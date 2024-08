¡Ya se sabe quién es el papá del bebé de Karely Ruiz!

La noticia del embarazo de la influencer Karely Ruiz ha conmocionado a las redes sociales, ya que nadie lo veía venir, sin embargo, ahora muchos se preguntan ¿quién es el papá del bebé que está esperando la regiomontana? Una incógnita que al parecer ya quedó resuelta.

Fue el sábado por la tarde que la famosa creadora de contenido compartió con sus seguidores en redes sociales que por primera vez está embarazada, lleva cuatro meses y es niña la bebé que está esperando.

“El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida, es algo que he deseado tanto y gracias a Dios me lo cumplió, no tengo palabras para describir todo lo que siento, estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí, te cuidaré y te amaré por siempre”, se lee en el mensaje de Karely Ruiz, acompañado de una fotografía en la que ya se le ve un vientre abultado.

Una de las grandes dudas en redes sociales era saber quién es el papá del bebé que está esperando Karely Ruiz, pues la influencer en sus publicaciones no lo mencionó y tampoco mostró fotos junto a él, por lo que incluso se manejó la posibilidad de que sea mamá soltera.

Sin embargo, las redes sociales hicieron ‘su trabajo’ y se filtró que el nombre de la pareja de la influecer es John, pues así se menciona en la tarjeta de invitación para la ceremonia en la que se dio a conocer el género del bebé. “Karely y Jhon. Acompáñanos a la revelación de género de nuestro amado bebé”, se lee en la invitación, fechada para el sábado 24 de agosto y con un salón de fiestas ubicado en Santiago, Nuevo León, como la sede del evento.

De igual manera se filtraron imágenes del hombre junto a Karely, una precisamente del evento en donde se reveló el género de su bebé, y otra de días antes, en la que ambos están dentro de un auto y ella le está dando un beso en la mejilla. “Te amo esposa hermosa”, se lee en la publicación de él, acompañado por unos emojis de amor y un rostro de bebé, en referencia precisamente al embarazo de la influencer.

Hasta ahora es lo único que se sabe del hombre, quedando en el aire la duda de si es el novio con el que Karely Ruiz lleva varios años, si se trata de otro sujeto o incluso si es algún fan con el que colaboró hace poco tiempo en un video, el cual por cierto tienen un tatuaje con el rostro de ella en un brazo.

