Yoiker previo a la Red Bull Internacional: 'No puedes ganar nada más grande que eso'

En cada disciplina existe algún torneo que de ganarlo te consagra como el mejor del mundo y en el freestyle ese es la Red Bull Internacional. "Es el mundial", asegura Yoiker.

Por mucho tiempo, existieron bastantes torneos en el mundo del free, sin embargo, uno solo se destacó por su convocatoria y formato, ese fue la Red Bull, quienes, además, cuál si fuera un Mundial de futbol, cada año lo organizan en un país diferente, dándoles a los participantes la oportunidad de llegar a "jugar de local".

"La Red Bull Internacional es el mundial, es la competencia máxima a la que puedes ir siendo un freestyle. No hay nada más grande que eso. No puedes ganar nada más grande que eso", exclamó Yoiker, uno de los dos representantes mexicanos que participaran en la Internacional de Bogotá este próximo sábado.

"O sea, ahí vas, representas a tu país contra los mejores del mundo y todo el mundo te está viendo, fuera de que sabes que ahí hay 20 mil personas, sabes que hay dos millones más de personas viéndote en ese momento, entonces es una locura. Está duro, es un rollo de adrenalina muy bueno", explicó.

Es tan único este torneo que freestylers ya no compiten en ligas, únicamente se dedican a participar en la Red Bull Internacional, y es un modelo que buscará seguir "El Flow Más Pesado".

"Después de la Red Bull, en cuanto a freestyle, no tengo idea. No hay compromisos ya después de la Red Bull. Se acabaron los compromisos y obviamente el plan es terminar el podio este año, repetir Red Bull Internacional el siguiente. Obviamente no estoy retirado ni nada, estoy abierto a quien me llame y a quien me pague", aseguró.

