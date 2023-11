Carlos Alcaraz se rinde ante la afición en TennisFest GNP: 'La gente de México es especial'

Gran fiesta la que se vivió en la Monumental Plaza de Toros México con la visita del tenista Carlos Alcaraz, en donde no solo brilló en la cancha sino también en las gradas donde en cada momento fue ovacionado.

El murciano atendió a las muestras de cariño con gestos y ademanes hacia la afición, además mencionó que le gustaría regresar a la Ciudad de México, no sin antes hacer un olé, como buen aficionado de la tauromaquia.

“Me he sentido súper especial, la verdad que la gente de México es especial, voy a sacar el teléfono para poder grabar este momento y no se me olvide nunca”, comentó Alcaraz al recoger su premio.

“Es especial la segunda ciudad más visitada del mundo. Es maravilloso disfrutar de la gente y hacer un poco de turismo… Espero volver y visitar más cosas acá en México”, agregó.

El primer set entre el español y el estadounidense Tommy Paul estuvo reñido a tal grado que se tuvo que definir en muerte súbita por 7-6. Para el segundo, lo ganó 6-3, levantando a 20 mil 348 aficionados de sus asientos.

Antes del encuentro varonil, las mujeres calentaron la plaza con un juego que dominó en la segunda parte la griega Maria Sakkari, quien venció 6-3 y 6-4 a la danesa Caroline Wozniacki.

Cabe mencionar que Sakkari es una de las tenistas consentidas de la afición mexicana, por su amor al país tricolor, es así, que recogió su premio con la camiseta de la Selección Mexicana de Futbol puesta.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TENNISFEST GNP: AFICIÓN, EMOCIONADA CON PRESENCIA DE CARLOS ALCARAZ