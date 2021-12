YosStop reveló cómo fue la noche de su detención y su primer día en prisión

La youtuber YosStop ofreció su primera entrevista a 20 días de salir del penal de Santa Martha Acatitla y recordó como fue el momento en que las autoridades la detuvieron en su casa el pasado 29 de junio del 2021 por el contenido difundido en su video 'Patética generación' donde exponía una violación en contra de Ainara Suárez

"Estaba jugando Play Station con mi novio, ese día no me bañé, estaba echando la flojera, seguía en ropa deportiva", contó Yoseline Hoffman en una entrevista para el podcast Creativo de Roberto Martínez.

"Cuando veo, van subiendo dos policías y dije ¡madres! sí es cierto, y sentí que el corazón se me salía (...) le marqué luego luego a mi abogado", continuó.

Hoffman reveló que no hubo resistencia de su parte en el momento de ser detenida y aclaró que no hubo violencia por parte de las autoridades, pero reconoció que su primera noche en prisión "fue horrible" por no saber que esperar de ese lugar.

Yoseline Hoffman admitió que es necesario regular el contenido en redes sociales para que sea en beneficio de la audiencia ya que es una industria de reciente creación.

"Si nadie te va guiando, es bien difícil, esta industria es relativamente nueva [...] 10 años para una industria es muy poquito", comentó.

"Lo que hacía antes ya me quedó claro que no me funciona para mí sobretodo y para muchas personas. Yo sé que era entretenimiento y hay muchas personas que me dicen '¿Por qué vas a dejar de dar tu punto de vista?' 'No se vale que te censuren', no quiere decir que vaya a dejar de decir lo que pienso nunca, pero también aprendí que hay formas de decirlo y que también hay cosas en las que no es necesario meterte", continuó.

