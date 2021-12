Adela Micha sobre Silvia Pinal: 'Ya no tarda en morirse'

Tras conocerse de la hospitalización de Silvia Pinal por Covid-19, la conductora Adela Micha se volvió viral por los comentarios que hizo respecto a la primera actriz.

Y es que, la periodista fue grabada mientras estaban fuera del aire en el programa ‘Me lo dijo Adela’. En el video que circula en redes sociales se pudo escuchar Micha decirle a su producción: “¿Tenemos algo preparado de Silvia Pinal? Ya no tarda en morirse eh, porque no me escriben algo y se los grabo. Tengo muchas entrevistas con ella para que vayan preparando algo”, dijo.

El video de inmediato se hizo viral, por lo que la conductora mexicana recibió duras criticas en redes sociales.

Por sus comentarios sobre la hospitalización de Silvia Pinal.pic.twitter.com/EotQIH4j53 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) December 23, 2021

Además, Adela Micha se disculpó en vivo, casi al termino de su programa, donde sentenció “yo dije preparen la entrevista porque le había escrito a Alejandra Guzmán que si me tomaba una llamada. Sí comenté que no se fuera a morir porque es mayor, con Covid y tuvo una falla cardiaca hace seis meses” sentenció.

Deseo profundamente que mi querida Silvia Pinal se recupere muy pronto, ¡estoy segura de que así será! pic.twitter.com/ifyQL1ED1q — Adela Micha (@Adela_Micha) December 23, 2021

“Ahí está aclarado, no soy falta de tacto y por eso pedí que buscaran la entrevista. Eso hace un reportero”, explicó la conductora.

SE DISCULPÓ TAMBIÉN EN TWITTER

La excolaboradora de Televisa se valió de su cuenta de redes sociales para explicar que sus comentarios no fueron hechos con dolo y reiteró su respeto hacia la familia Pinal.

Nunca fue mi intención lastimar a nadie, mucho menos a la familia Pinal a la que tanto quiero y admiro. Ofrezco sinceramente una disculpa y desde el fondo de mi corazón deseo que Silvia Pinal, con quien he tenido una relación desde hace muchos años, esté bien y se recupere pronto — Adela Micha (@Adela_Micha) December 23, 2021

