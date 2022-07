YosStop: YouTube canceló las cuentas de la influencer mexicana y de su esposo

A través de redes sociales Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, informó que YouTube cerró sus cuantas donde subía su contenido y monetizaba por los mismos, incluyendo la sesión de su esposo Gerardo González.

La influencer mexicana aprovechó su Instagram para decir que la empresa de videos no ha respondido ni ha dado razón por la cual su canal y de su esposo fueron cancelados.

“Me siguen preguntando si yo quité mis canales, no, yo no fui. YouTube de repente los borró sin justificación, ni ninguna razón; también el de Gerardo y no sabemos por qué. Aún no hemos recibido respuesta, esperemos que esta semana nos digan algo”, aclaró Yoselin.

Aún se desconoce la razón por la que YouTube canceló la cuenta de YosStop y tampoco se sabe cuándo se reactivará o si quedará suspendida definitivamente.

Cabe destacar que un medio de comunicación informó que una fuente cercana a ellos les dijo que YouTube notificó a YosStop de las normas que había violado desde 2021.

Dichas normas fueron monetizar otra cuenta mientras su participación con YouTube Partner estaba en suspensión, pero tanto Yoselin Hoffman y Gerardo González desmintieron ese hecho.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CARDI B GOLPEÓ A FAN QUE LA TOCÓ INDEBIDAMENTE DURANTE SU PRESENTACIÓN EN EL WIRELESS FESTIVAL 2022