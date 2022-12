Scaloni estalló contra prensa de su país: ¿Jugamos para Holanda o Argentina?

A pesar de que Argentina entrenó el miércoles a puerta cerrada, trascendió que Rodrigo de Paul hizo trabajo diferenciado por estar tocado. Es la gran duda para enfrentar a Países Bajos de Lionel Scaloni, quien llegó al límite al encarar la conferencia de prensa esta mañana en Doha: “Es muy extraño y con esto ya saben qué quiero decir”, apuntó como tirando un buscapié para dar con quién filtró la información.

“El entrenamiento fue a puertas cerradas, no sé cómo saben que pasa algo con Rodrigo”, lanzó el timonel, “en principio está bien, vamos a ver por la tarde. No sé de dónde salen estas informaciones”, agregó, evidenciando la sobrecarga en el isquiotibial derecho que ha ventilado la prensa de su país.

“No me enoja”, aseguró, pero instantes después descubrió la molestia que había intentado ocultar: “¿Si me enoja lo que salió de Rodrigo De Paul? Es que no sé si jugamos para Argentina o para Holanda. Fue a puertas cerradas el entrenamiento. No entiendo la necesidad de generar alarma. El rival está atento a esas cosas.

“Lo que sale en la prensa es muy difícil de manejar. Sí tenemos claro que el jugador que salga a la cancha tiene que salir bien, estar en las mejores condiciones que creemos nosotros para brindar lo mejor”, añadió.

Ya por la tarde, en los trabajos de Argentina en la Universidad de Qatar, se aclaró el panorama: “Hizo la mitad del entrenamiento, viene con carga de partidos como la mayoría, lo que vamos a hacer es evaluarlo. Tanto él como Di María, quien salga a la cancha tendrá que hacerlo en las mejores condiciones”, aceptó el timonel.

