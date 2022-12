Louis Van Gaal, hoy técnico de la Selección de Países Bajos, hace algunos años pasó por el banquillo del Manchester United donde, por mencionar algunos nombres, dirigió a Memphis Depay, Javier Hernández y Angel di Maria, este último al que volverá a enfrentar este viernes en los Cuartos de Final de la Copa del Mundo Qatar 2022.

En aquel entonces la era posterior a Sir Alex Ferguson recién comenzaba y Van Gaal era el elegido para la transición aunque no tenía buena relación con algunos de sus jugadores, incluidos "El Fideo" quien, al salir de Manchester le tiro un par de dardos.

"Mi problema en Manchester era el entrenador. Van Gaal fue el peor entrenador de mi carrera. Yo marcaba, asistía y al día siguiente me enseñaba mis pases mal colocados. Me desplazó de un día para otro, no le gustaba que los jugadores fueran más que él" comentó el argentino cuando salió del United.

En el previo al duelo de Cuartos de Final Van Gaal no desaprovechó la oportunidad para responderle, poniendo de ejemplo a Depay que también jugó en esa etapa del ManU.

"Di María es uno de los pocos jugadores que piensa que soy el peor entrenador. Lo siento mucho y me parece triste que haya dicho esto. . . Memphis también lo pensó. Pero ahora nos besamos en la boca", finalizó el entrenador neerlandés.

