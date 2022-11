Selección Mexicana: Santi Giménez apoya al Tri en su partido ante Irak

Este miércoles la Selección de Gerardo Martino disputó el primero de dos encuentros de preparación de cara a la Copa del Mundo en Girona, España, en este encuentro el combinado mexicano se terminó imponiendo ante Irak por marcador de cuatro goles a cero.

En el encuentro, donde marcó gol Rogelio Funes Mori, todavía no aparecen los hombres que militan en el Viejo Continente, esto debido a que las ligas en Europa todavía se mantienen activas por lo que los jugadores aún no son libres para viajar con sus seleccionados.

A esta lista se le agrega la ausencia de Santiago Giménez, delantero del Feyenoord, quien aun cuando podría no ir a la Copa del Mundo de Qatar, no deja de apoyar al Tricolor en todo momento e incluso no duda en presumirlo en sus redes sociales.

APOYANDO A LA SELECCIÓN Santi Giménez subió una historia a Instagram, donde muestra todo su apoyo a México en su partido contra Irak. ¿Qué estará pensando el ‘bebote’ en estos momentos?#méxico #mundialqatar2022 pic.twitter.com/VxDBgyAKzt — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 9, 2022

Las Ligas Europeas se mantendrán activas hasta el próximo 13 de noviembre, es entonces cuando los jugadores que estén en lista o pre lista con sus selecciones podrán comenzar a viajar, esperando que Santiago pueda ocupar uno de los tres lugares en la delante de la Selección Mexicana de Futbol.

