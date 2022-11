Theo Hérnandez tras lesión de su hermano Lucas: 'Quiero dedicarle el Mundial'

El bicampeonato mundial se convirtió para Theo Hérnandez una meta personal. El lateral francés reveló que ahora que se confirmó la baja de su hermano Lucas lo que resta de Qatar 2022 por una lesión, tiene una razón más para ir por el título en el certamen.

"No es fácil para él porque es una lesión muy larga. Hablo con él todos los días, me dice que tengo que llevar la Copa del Mundo a casa. Cuando le vi en el suelo no fue fácil para mí. Quiero dedicarle el Mundial", afirmó el futbolista después de la victoria contra Dinamarca.

Sobre la sociedad que ha podido hacer con Kylian Mbappé en lo que va del Mundial, el propio Hernández destacó lo fácil que es jugar junto al atacante del PSG.

"Luego con Kylian todo es más fácil y lo más importante es que me entiendo muy bien con él. Tenemos gente muy rápida como él, Coman, Dembelé y Varane también. Es un placer jugar con Kylian", declaró Theo.

