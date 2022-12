Qatar 2022: Eden Hazard y su legado en la selección de Bélgica

La eliminación de Bélgica en Fase de Grupos en la Copa del Mundo de Qatar 2022 es considerado como un gran fracaso para los Red Devils, dado que en el Mundial pasado quedaron en tercer lugar.

La generación dorada de Bélgica, en esta edición del Mundial, no pudo alcanzar los objetivos, en lo que fue su última oportunidad de llevarse la Copa del Mundo.

Con la eliminación de Qatar 2022, Eden Hazard dio a conocer su decisión de retirarse del combinado belga, formando parte de su generación dorada. El delantero estuvo 15 años representando a su país, desde la Sub 15, Sub 16 y Sub 17. Para después debutar con la selección mayor en 2008.

Con la selección mayor jugó 126 partidos y anotó 33 goles; disputó los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, obteniendo su mejor resultado hace cuatro años, donde anotó tres goles.

Aunque sus números no son los más brillantes con la selección mayor, su legado quedará en el liderazgo que representó con los Red Devils al ser uno de los mejores jugadores que ha tenido Bélgica durante los últimos años; sin embargo, la baja de nivel del delantero, desde su llegada al Real Madrid, le han afectado tanto que ha decidido retirarse del equipo nacional.

