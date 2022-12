Qatar 2022: Marruecos se une a la lista de grandes sorpresas en los Mundiales

La historia de los Mundiales no sólo está marcada por los ganadores, sino también por aquellas naciones de las que no se esperaba mucho y terminaron por dar la gran sorpresa y llenar de color un torneo que no estaba destinado a favorecerlos.

Estos equipos llamados 'Cenicientas' se caracterizan por llegar a instancias importantes sin tener un historial destacado en las Copas del Mundo y Marruecos, tras superar a España en los Octavos de Final de Qatar 2022 se metió en esta prestigiosa lista.

Tal vez la primera gran sorpresa en un Mundial la dio Corea del Norte, que a la fecha sólo cuenta con dos participaciones en Mundiales, pero la primera fue inolvidable. Los asiáticos llegaron a los Cuartos de Final en Inglaterra 66, después de empatar con Chile y vencer a la poderosa Italia en la Fase de Grupos; su sueño se terminó ante la Portugal de Eusebio, pero no se fueron sin dar pelea, pues incluso estuvieron arriba en el marcador 0-3, hasta que la Pantera de Mozambique marcó un póker de goles y los lusitanos vencieron 5-3.

Para Alemania 74 se presentó una selección de Polonia que sólo tenía un antecedentes en Copas del Mundo, pero sorprendió al mundo al finalizar en el tercer lugar del torneo. Tras superar la primera Fase con paso perfecto, incluidas victorias sobre Argentina e Italia; en la segunda Ronda, las Águilas Blancas estuvieron cerca de colarse a la Final, pero un gol de Gerd Müller a los 76 minutos del último duelo ante Alemania, los mandó al duelo por el tercer lugar en el que superaron por la mínima diferencia a Brasil.

Los polacos lograron repetir la hazaña ocho años después en España 82, justa en la que llegaron a las Semifinales donde cayeron ante Italia, a la postre Campeón, para superar a la Francia de Michel Platini en el duelo por el tercer puesto.

Para México 86, el mundo conoció a una Bélgica, que sólo acumulaba fracasos en sus seis anteriores participaciones en Copas del Mundo; pero liderados por Jean-Marie Pfaff, Enzo Scifo y Jan Ceulemans, clasificaron a Octavos de Final donde superaron a la Unión Soviética, para llegar por primera ocasión en su historia a los Cuartos de Final, donde dieron cuenta de España en la definición por penaltis y fueron eliminados por la Argentina de Maradona, para al final, caer en el duelo por el tercer lugar ante Francia.

Italia 90 significó la graduación del futbol africano en las Copas del Mundo. Camerún sorprendió al mundo al vencer en la inauguración a la vigente campeona Argentina de Diego Armando Maradona para después quedarse con el liderato de Grupo. En Octavos de Final, los Leones Indomables superaron en tiempos extra a la Colombia de Carlos 'El Pibe' Valderrama, pero en Cuartos de Final fueron eliminados, también en tiempos extra, por Inglaterra con un vibrante 2-3.

En Estados Unidos 94, Bulgaria se convirtió en la 'Cenicienta' del torneo; tras avanzar en un Grupo compartido con Nigeria y Argentina, los búlgaros eliminaron a la Selección Mexicana por la vía de los penaltis en Octavos de Final, para después dar el batacazo al eliminar a la vigente campeona Alemania en Cuartos de Final. Guiados por Hristo Stoichkov, los Tracios cayeron en Semifinales ante Italia y en el duelo por el tercer lugar ante Suecia, para conseguir su mejor posición en un Mundial.

Francia 98 también tuvo su historia especial, con una debutante Croacia. Con Davor Suker a la cabeza, los croatas lograron el tercer lugar de la Copa del Mundo, tras superar la Fase de Grupos, vencer a Rumania en los Octavos de Final, a Alemania en Cuartos de Final y caer ante el anfitrión, Francia, en Semifinales, para después vencer a Países Bajos en el duelo por el tercer puesto.

Corea-Japón 2002, tuvo tres historias dignas de cuento; por un lado, el anfitrión Corea superó una Fase de Grupos con Portugal y Polonia para vencer en Octavos de Final a Italia, con polémica arbitral incluida; en Cuartos de Final dieron cuenta de España en la definición desde los once pasos y Alemania fue su verdugo en Semifinales.

Por el otro lado, Turquía, en su segunda y hasta el momento última participación en Mundiales, tras superar la Fase de Grupos, eliminó al otro anfitrión, Japón, en Octavos de Final, después, a otro sorpresivo Senegal en Cuartos de Final, pero Brasil, cortó su sueño en Semifinales. Justo, las dos grandes sorpresas del torneo, Corea del Sur y Turquía se midieron en el duelo por el tercer puesto, resultando ganadores los otomanos por 2-3.

Además, Senegal, que tuvo un inicio histórico al vencer en el duelo inaugural al entonces monarca Francia, llegó a Octavos de Final al ser segundo lugar en un Grupo que compartió también con Dinamarca y Uruguay. En la que fue primera participación en un Mundial, los Leones de la Teranga superaron a Suecia para llegar a los Cuartos de Final, donde fueron eliminados precisamente por Turquía.

Alemania 2006, no estuvo exenta de agradables sorpresas y tuvo como protagonista a Ucrania. En su primera, y hasta el momento, única participación en Copa del Mundo, Ucrania logró dejar atrás la Fase de Grupos que compartió con España, Túnez y Arabia Saudita para toparse en Octavos de Final con Suiza, a los que eliminaron en la definición de penaltis tras igualar sin goles en 120 minutos de juego, pero su sueño terminó ante Italia en Cuartos de Final al caer por 0-3.

En 2010, Ghana en su segunda participación en un Mundial, fue capaz de superar la Fase de Grupos que compartió con Alemania, con la que sólo perdió 1-0, Serbia y Australia para instalarse en Octavos de Final, donde dejó en el camino a Estados Unidos con gol de Asamoah Gyan en tiempos extra; pero, ante Uruguay, un penalti errado por el propio Gyan, tras una mano de Luis Suárez dentro del área, les impidió continuar su sorprendente camino, después de ser eliminados por los charrúas en la definición desde los once pasos

Estas historias sorprendentes también han sido protagonizadas por selecciones de Concacaf, pues en Brasil 2014, Costa Rica, sorprendió a propios y extraños al superar el llamado Grupo de Muerte, en primer lugar, ante Uruguay, Inglaterra e Italia. En Octavos de Final, los Ticos superaron por la vía de los penaltis a Gracia para caer, por la misma ruta, ante Países Bajos en Cuartos de Final.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: QATAR 2022: MARRUECOS HIZO SUFRIR A ESPAÑA Y LOGRÓ AVANZAR A CUARTOS DE FINAL