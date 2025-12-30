Tanzania y Túnez empatan y avanzan a Octavos de Final de la Copa Africana de Naciones

Tanzania y Túnez aseguraron los últimos lugares disponibles en la fase eliminatoria de la Copa Africana de Naciones el martes al empatar 1-1, lo que eliminó a Angola.

El gol de Feisal Salum para Tanzania, que anuló el penalti de Ismaël Gharbi, envió a las Taifa Stars a los octavos de final como uno de los mejores terceros lugares de los seis grupos.

Copa Africana de Naciones l AP

Angola, que terminó tercero en el Grupo B con dos puntos, había estado esperando un favor de Túnez para vencer a Tanzania y otro de Nigeria, que cumplió al derrotar 3-1 a Uganda.

Pero el gol de Tanzania marcó la diferencia. Tanto Tanzania como Angola terminaron con dos puntos y una diferencia de goles de -1. El gol de Salum significó que las Taifa Stars habían anotado más en la fase de grupos (tres goles de Tanzania frente a dos de Angola), lo que les permitió avanzar a la siguiente ronda.

Afición de Túnez l AP

Avanzó el subcampeón

Túnez avanza como subcampeón del Grupo C, pero no fue suficiente para apaciguar a sus aficionados, que silbaron al equipo después de apoyarlo bajo la lluvia en Rabat.

El partido comenzó con la intensidad y desesperación que usualmente solo se ve en los minutos finales, con las Águilas de Cartago asediando el gol tanzano.

Gharbi sacudió el poste izquierdo e intentó un audaz disparo desde cerca de la línea de medio campo, mientras que las entradas volaban de ambos lados.

África l AP

¿Cómo se catapultó el empate?

Túnez tuvo un respiro cuando Ibrahim Hamad fue penalizado tras una revisión del VAR por arrastrar a Hazem Mastouri. Gharbi convirtió el penalti en el minuto 43. Salum respondió después del descanso con un disparo bajo que se deslizó por el césped mojado dentro del poste izquierdo.