Tanzania y Túnez empatan y avanzan a Octavos de Final de la Copa Africana de Naciones

Tanzania y Túnez aseguraron los últimos lugares disponibles en la fase eliminatoria de la Copa Africana de Naciones el martes al empatar 1-1, lo que eliminó a Angola.
El gol de Feisal Salum para Tanzania, que anuló el penalti de Ismaël Gharbi, envió a las Taifa Stars a los octavos de final como uno de los mejores terceros lugares de los seis grupos.
Angola, que terminó tercero en el Grupo B con dos puntos, había estado esperando un favor de Túnez para vencer a Tanzania y otro de Nigeria, que cumplió al derrotar 3-1 a Uganda.
Pero el gol de Tanzania marcó la diferencia. Tanto Tanzania como Angola terminaron con dos puntos y una diferencia de goles de -1. El gol de Salum significó que las Taifa Stars habían anotado más en la fase de grupos (tres goles de Tanzania frente a dos de Angola), lo que les permitió avanzar a la siguiente ronda.
Avanzó el subcampeón
Túnez avanza como subcampeón del Grupo C, pero no fue suficiente para apaciguar a sus aficionados, que silbaron al equipo después de apoyarlo bajo la lluvia en Rabat.
El partido comenzó con la intensidad y desesperación que usualmente solo se ve en los minutos finales, con las Águilas de Cartago asediando el gol tanzano.
Gharbi sacudió el poste izquierdo e intentó un audaz disparo desde cerca de la línea de medio campo, mientras que las entradas volaban de ambos lados.
¿Cómo se catapultó el empate?
Túnez tuvo un respiro cuando Ibrahim Hamad fue penalizado tras una revisión del VAR por arrastrar a Hazem Mastouri. Gharbi convirtió el penalti en el minuto 43. Salum respondió después del descanso con un disparo bajo que se deslizó por el césped mojado dentro del poste izquierdo.