Copa Africana de Naciones: resultados del viernes 26 de diciembre

La Copa Africana de Naciones comenzó su Jornada 2 desde muy temprano el viernes, desde el Gran Estadio de Marrakech. El partido entre Angola y Zimbabue estuvo plagado por emociones y un dominio por parte de los Guerreros, sin embargo, fueron Las Palancas Negras quienes abrieron el marcador.

Jacinto Muondo Dala dejó entrar el balón al área chica y, sin dejarlo botar, remató de primera y venció al arquero Washington Arubi. Sin embargo, antes del final del primer tiempo, Knowledge Musona empató todo tras un error en la zaga de Angola, lo que lo dejó solo y a sus anchas para definir.

Angola | AP

¿Cuáles fueron los otros partidos de la Copa Africana de Naciones?

El segundo encuentro fue entre dos pesos pesados y favoritos para llevarse el torneo de la Confederación Africana de Futbol (CAF). Egipto y Sudáfrica se vieron las caras por la cima del Grupo B y la clasificación a Octavos de Final, y aunque en el trámite los Bafana Bafana fueron superiores, el partido fue para los Faraones.

Mohamed Salah anotó el primer y único tanto del partido en el complemento del primer tiempo. El delantero estrella del Liverpool y Egipto tomó el balón para cobrar la pena máxima y, con una gran maestría, engañó al arquero Ronwen Williams.

Egipto | AP

El tercer encuentro fue el menos emocionante en cuestión del marcador, pero la competitividad estuvo al tope. El Mohammed V Stadium vivió un encuentro estratégico entre Zambia y Comoras, en el que solamente hubo un disparo a puerta en los 90 minutos.

Sin embargo, Comoras tuvo una jugada que terminó por ser invalidada por el VAR. Myziane Maolida anotó un gol, pero poco tiempo después fue anulado por una falta de Yacine Bourhane en el comienzo de la jugada.

Comoras | AP

Marruecos no pudo con Malí

Otra de las grandes sorpresas del torneo se la llevaron los anfitriones. Marruecos no pudo contra Malí y todo se definirá en la última jornada para conocer si avanza entre los mejores dos primeros lugares o como un mejor tercero.

Los Leones del Atlas abrieron el marcador al 45+5, gracias a un gran tiro desde los 11 pasos de Brahim Díaz. Sin embargo, Las Águilas le pagaron con la misma moneda a los anfitriones al minuto 64, con un gran disparo de Lassine Sinayoko.

Malí y Marruecos | AP