Liga MX: ¿Quiénes son los máximos goleadores en los últimos 25 años?

Los mejores delanteros en Liga MX en estos 25 años. Durante este primer cuarto de siglo, el futbol mexicano ha tenido artilleros que han marcado época. Sin embargo, son cinco los que se han colocado en la cima en cuanto a cantidad de anotaciones. Desde leyendas como José Saturnino Cardozo, hasta atacantes de la era moderna como André-Pierre Gignac aparecen en este listado.

En la cima de este listado está uno de los mejores extranjeros que han llegado al futbol mexicano. Tras firmar con Tigres en 2015, André-Pierre Gignac ha sido clave para que el conjunto regio se meta en la élite del balompié azteca. Más allá de sus cinco títulos de liga, el delantero francés tiene un total de 192 goles, todos con el conjunto felino, consolidándose como el máximo goleador en estos 25 años.

Oribe Peralta | MEXSPORT

El segundo en este listado es un atacante mexicano. Tras haber debutado en 2004 y jugar en siete equipos, Oribe Peralta convirtió 166 tantos. De estos, 11 fueron con Rayados, 82 con Santos Laguna, 12 con Jaguares, 60 con América y apenas uno con Chivas; además, 146 fueron en temporada regular y 20 en Liguilla o Fase Final.

El tercer delantero con más goles dentro de estos primeros 25 años de siglo es otro extranjero. Luis Gabriel Rey, atacante colombiano, registró 156 tantos durante su estancia de 14 años en el futbol mexicano. Sus anotaciones se desglosan con 53 cuando militaba en Atlante, 43 con Morelia, 33 con los ya extintos Jaguares de Chiapas, 12 con Puebla, América con 10 y cinco con Pachuca.

El Canguro | MEXSPORT

En la cuarta posición está otro delantero mexicano. Omar Bravo, máximo goleador de Chivas, fue el cuarto atacante con más tantos en ese lapso. Desde su debut en 2001 hasta su final en Liga MX en 2016, Bravos sumó 151 tantos, de los cuales 132 fueron con Guadalajara, 13 con Atlas y seis con Cruz Azul.

Ya para cerrar el Top 5 hay dos extranjeros empatados con la misma cantidad de goles: José Saturnino Cardozo y Alfredo Moreno. El 'Chango' de 2001 a 2015 registró 58 tantos con Necaxa, 51 con San Luis, 16 con Xolos, 11 con Atlas, cuatro con América y tres tanto con Puebla como con Veracruz.

Chango Moreno | MEXSPORT

Por otro lado, José Saturnino Cardozo, con el mismo total de 146 goles, él todos los hizo con Toluca. Incluso, el atacante paraguayo tuvo una temporada en la que anotó 29 únicamente en fase regular, récord absoluto en la historia de los torneos cortos.

Cabe resaltar que estos goles son únicamente en Liga MX durante el siglo 21. Aunque hay atacantes con más anotaciones, estos son los máximos artilleros en el campeonato nacional durante este lapso.

Cardozo | MEXSPORT

Máximos goleadores de Liga MX en estos 25 años

1.⁠ ⁠André Pierre Gignac- 192 goles

2.⁠ ⁠Oribe Peralta - 166 goles

3.⁠ ⁠Luis Gabriel Rey - 156 goles

4.⁠ ⁠Omar Bravo - 151 goles

5.⁠ ⁠José Saturnino Cardozo y Alfredo Moreno - 146 goles