Selección Mexicana: Honduras enfrentará al Tri con cuadro alterno

En Honduras están conscientes del fracaso en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, pues los hondureños no lograron la clasificación al terminar en último lugar de la tabla general del Octagonal Final.

Por ello, el secretario de la Federación Nacional de Futbol de Honduras (Fenafuth), José Ernesto Mejía, dio a conocer en entrevista con ESPN que jugarán ante México con un cuadro alterno asegurando que no le regalarán la victoria al Tri.

"Honduras jugará con equipo B, pero vamos a tratar de sacar los tres puntos para cerrar con dignidad, para al menos evitar el último lugar, una posición impensada definitivamente, Honduras no va a entregar el partido, como no lo hizo ayer tampoco, dejando a Panamá al borde de la eliminación, incluso del repechaje. Ganarle a México siempre es un aliciente y una motivación muy grande para nuestros futbolistas", dijo.

Asimismo, dio a conocer que los jugadores que saltarán al terreno de juego en el partido ante la Selección Mexicana dejarán el alma dejarán el alma en la cancha.

"El hecho que Honduras en este momento pase por una crisis, o por una renovación de plantel, no significa que los jugadores no se vayan a morir en la cancha. México es México, independientemente de que ayer hayan fallado goles, o no estén en el primer lugar como acostumbra. México es una potencia en el área", aseguró.

La Selección Mexicana visitará el Estadio Olímpico Metropolitano en la penúltima jornada del Octagonal Final, donde el Tri buscará sellar su pase a Qatar 2022, pues actualmente se encuentran en el tercer lugar de la tabla con 22 unidades, mientras que Honduras se ubica en la última posición con cuatro puntos.

Este encuentro se llevará a cabo a puerta cerrada debido a las sanciones impuestas a la Fenafuth tras el mal comportamiento de su afición.

