DT de Honduras: 'No estamos para complicarle el pase al Mundial a México'

Después de empatar sin goles en el Estadio Azteca ante Estados Unidos, la Selección Mexicana se mantiene en el tercer lugar de la eliminatoria de la Concacaf con 22 unidades, pero el sorpresivo triunfo de Costa Rica sobre Canadá, acercó a los Ticos a tres puntos del Tricolor.

Una derrota de México en su visita a Honduras pondría al combinado nacional a merced de los costarricenses que visitan a El Salvador, pero para el entrenador de la 'H', Hernán 'Bolillo' Gómez, esto pasa a segundo término, pues su prioridad no es complicarle la existencia al Tricolor.

"Nosotros no estamos para aguadar (el pase al Mundial de México), estamos para mejorar y conformar una selección interesante, que juegue bien y nos de la ilusión de ir al Mundial del 2026", reveló Gómez en su regreso a Honduras.

Además, para el Bolillo, a diferencia de lo que se podría pensar, no se salva la eliminatoria ganándole a México y complicando su boleto a Qatar 2022.

"No nos salva nada, a nosotros no nos salva nada porque ya estamos eliminados, a nosotros lo que nos salva es que los muchachos vayan entendiendo, escogiendo lo mejor, si uno escoge bien tiene algo asegurado y paso a paso ir formando y desarrollando a los futbolistas hondureños, pero hay que sacar resultados porque si no la afición no te cree", sentenció Gómez.

