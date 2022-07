Adal Ramones: Denunció violencia en estadio de Costa Rica

Adal Ramones viajó hasta Costa Rica para ver al equipo del que se volvió hincha, el Cartaginés que se jugaba el pase a la Gran Final ante el Alajuelense.

Contra todo pronostico, el Cartaginés venció al Alajuelense, algo que no cayó muy bien en sus aficionados, por lo que empezaron las agresiones contra los brumosos en el Estadio Morera Soto.

Esto provocó un gran miedo en Adal Ramones, quien tras salir ileso del recinto narró lo ocurrido en sus redes sociales.

"Éramos un grupito de hinchas de Cartago, aventaron monedas, que si ustedes se ponen a ver son proyectiles y golpearon a varias personas de las que estábamos ahí al lado, yo me subí a una barda con la bandera de Cartago y alguien de seguridad me agarró", comentó en una transmisión en vivo de Instagram.

A pesar de que manifestó su amor por el país tico y por su futbol, el conductor de televisión que estuvo en TV Azteca y Televisa lamentó que la situación haya terminado así.

"Me dolió mucho porque niños hijos de los jugadores de la Liga y señores que se tomaron fotos con su servidor y muchos me saludaban, pero por esas personas contadas que no se detuvieron ante la pasión se mancha la imagen del fútbol", finalizó.

