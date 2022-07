Pablo Ramírez abandonó Univision tras 28 años: 'Puse mi mayor esfuerzo y lo que tuve a mi alcance'

Continúan los cambios y movimientos en Univision y TUDN. En los últimos días se han anunciado distintas salidas de los comentaristas y reporteros de las cadenas deportivas, siendo ahora el turno de Pablo Ramírez González.

El narrador anunció a través de sus redes sociales que dejará la empresa luego de 28 años. El cronista dedicó un emotivo mensaje a la que fue su 'casa' desde 1994, año en el que comentó la Copa del Mundo de Estados Unidos.

"Hoy cierro mi ciclo en Univision. La empresa me apoyó, me impulsó y me dio todas las herramientas para superarme. Yo puse mi mayor esfuerzo y lo mejor que tuve a mi alcance. ¡Gracias! ¡Que sigan los éxitos y las bendiciones!", escribió en el mensaje.

1994-2022 Hoy cierro mi ciclo en @Univision !! La empresa me apoyó. Me impulsó. Y me dio todas las herramientas para superarme. Yo puse mi mayor esfuerzo y lo mejor que tuve a mi alcance. GRACIAS !! Que sigan los éxitos y las bendiciones!!#lapelotanoruedamas — PABLO RAMIREZ GOMEZ (@GOLAZODEPABLO) July 1, 2022

Otros movimientos que se han dado en las cadenas deportivas han sido las reubicaciones de Luis Alberto Martínez, mejor conocido como Furby, y de Félix Fernández. A estos cambios se le suma la salida de Daniel Nohra.

