Alvaro Morales arremete contra el físico de ‘Chicharito’ Hernández: “Parece corredor de la NFL”

Luego de las fallas que tuvo Javier Hernández en el debut de Chivas en el Apertura las criticas no se hicieron esperas sobre ‘Chicharito’ y a demás de los abucheos de su propia afición, no faltó la dura critica de parte de Álvaro Morales.

Durante la transmisión del programa de Futbol Picante, Morales señaló que algo que le está afectando a Javier Hernández en Chivas es su físico, pues se encuentra ‘demasiado fuerte’ y en lugar de parecer futbolista, parece running back (corredor) de la NFL.

“Esta excesivamente fuerte... corre como corredor (de la NFL) y no como futbolista. ¿Qué esperaban de Javier Hernández, que las metiera? No las metió”, declaró Álvaro Morales

"Chicharito no se puede quejar". "No está más fuerte que CRISTIANO RONALDO". Este debate en Picante pic.twitter.com/2ZRtg5Hnzj — Futbol Picante (@futpicante) July 8, 2024

Adal Franco coincidió con la opinión de Morales sobre el físico de Javier Hernández, además de que resaltaron que ‘Chicharito’ no se puede quejar por la falta de ocasiones claras, pues contra los Dibalos falló por lo menos un par claras de gol.

“Chicharito no se puede quejar de que no hubo oportunidades, las hubo”, señaló Álvaro Morales, “Tiene dos ocasiones muy parecidas y no las mete”, sentenció Ricardo Peláez.

