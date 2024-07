Ryan Reynolds y Hugh Jackman mostraron su apoyo a la Selección de España en la Eurocopa

Las semifinales de la Eurocopa están a la vuelta de la esquina y, en la previa al encuentro entre España y Francia, los actores de Deadpool (Hugh Jackman y Ryan Reynolds) estuvieron en la señal de la Televisión Española para mostrar su apoyo a la selección de Luis de la Fuente ante de enfrentar a los de Didier Deschamps.

Durante la entrevista que tuvieron en el programa, tanto Reynolds como Jackman bromearon con el presentador, además de dejar en claro a quién apoyan para avanzar a la Final de la Eurocopa, misma que se estaría jugando el domingo 14 de julio en el Estadio Olímpico de Berlín.

"Yo apoyo a España al 110%. Si no, no me patrocinan. Estoy emocionado con España porque dicen que lo que están haciendo es muy grande y algunos no se lo esperaban", comentó Reynolds. Por su parte, Jackman aseguró: "Todo el mundo sabe que Inglaterra está en semifinales y quieren un poco de altura, así que jugaré para ellos".

Y en cosas que no esperamos ver presentamos: Ryan Reynolds y Hugh Jackman apoyando a España en la #EURo2024 pic.twitter.com/iUCsEr00ek — Sopitas (@sopitas) July 8, 2024

Justo cuando el segmento estaba llegando a su fin, tanto Jackman como Reynolds, expresaron su apoyo a la 'Roja', esperando que el cuadro ibérico pueda acceder al último encuentro de la Eurocopa, competición donde España es una de las selecciones más laureadas.

"Para todo el mundo en España, sé como de nerviosos y emocionados estáis y este será un pedazo de semifinal ante Francia... Viva España. Estamos muy emocionados con ustedes", finalizaron.

