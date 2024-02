Álvaro Morales: "Tuca Ferretti enterró carreras de ‘periodistas’"

La pelea entre Álvaro Morales y David Faitelson continúa. Un día después de que Morales le lanzara un dardo a su excompañero, el comentarista de ESPN ha vuelto a publicar en redes sociales lo que podría ser tomado como un nuevo ataque al ahora analista de TUDN.

Hace apenas un día, el polémico comunicador mandó un mensaje en el que cuestionaba porque Billy Álvarez, con el buen momento del Cruz Azul, no aparece en entrevistas. Este mensaje, sin haber etiquetado a su excompañero David Faitelson, parece ir dirigido hacia él. Y es que el ahora analista de TUDN, en repetidas ocasiones, le ha 'dado voz' a Billy a pesar de su situación legal.

Ahora, en lo que apunta a ser un simple mensaje de felicitación a su compañero de trabajo Ricardo Ferretti, el analista de ESPN dejó un comentario en lo que sus seguidores han tomado como un mensaje para David Faitelson.

"Feliz cumpleaños al ‘Viejón’. En cuatro meses ya enterró carreras de “periodistas” con 30-40 años en televisión. 'Se creen la mamá de Tarzán y ni a un león han amamantado'. Ricardo Ferretti. Febrero, 2024", comentó el periodista.

A pesar de que Morales no mencionó el nombre de Faitelson, la reciente llegada de Ferretti tras la salida del veterano periodista, podría sugerir que es un mensaje para el ahora analista de TUDN, sin embargo, el comentario queda a interpretación del lector.

Feliz cumpleaños al ‘Viejón’. En cuatro meses ya enterró carreras de “periodistas” con 30-40 años en televisión. “Se creen la mamá de Tarzán y ni a un león han amamantado”. Ricardo Ferretti. Febrero, 2024. pic.twitter.com/ExUlKxhb1t — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) February 22, 2024

¿David Faitelson se enganchó con Álvaro Morales?

“Las mesas de televisión aguantan todo, incluyendo a ex jugadores y ex entrenadores fracasados y corruptos que no terminaron en la cárcel de milagro y que hoy pasan por saber todo o actuar de “payasitos” de otros “payasos”…”, comentó Faitelson en una publicación.

Aunque el periodista ahora de TUDN no mencionó nombres, sus seguidores no tardaron en comentar ciertos nombres entre los que Álvaro Morales aparece en más de una ocasión.

Las mesas de televisión aguantan todo, incluyendo a ex jugadores y ex entrenadores fracasados y corruptos que no terminaron en la cárcel de milagro y que hoy pasan por saber todo o actuar de “payasitos” de otros “payasos”… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) February 23, 2024

