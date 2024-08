Álvaro Morata revela en redes sociales que se separa de Alice Campello

Álvaro Morata, delantero de la selección española y reciente fichaje del Milan, y la modelo Alice Campello, han confirmado su separación este lunes a través de sus cuentas de Instagram. Tras semanas de rumores que circularon en medios de comunicación y redes sociales, la pareja decidió poner fin a su relación, que duró ocho años y de la cual nacieron cuatro hijos: Alessandro, Leonardo, Edoardo y Bella.

Morata fue el primero en hacer pública la noticia, compartiendo un emotivo mensaje en el que expresó sus sentimientos tras la difícil decisión: “Tras un tiempo de reflexión, Alice y yo hemos tomado la decisión de separar nuestros caminos. Una relación maravillosa y de respeto recíproco donde nos hemos querido y ayudado el uno al otro muchísimo. Han sido años maravillosos y fruto de ellos nuestros cuatro hijos, que sin duda son lo mejor que hemos hecho jamás. Es una decisión dolorosa, por lo que pedimos respeto y empatía”, afirmó el futbolista.

Morata también aprovechó la ocasión para desmentir los rumores de una posible infidelidad que circulaban en torno a su separación: “No inventen historias por un minuto de protagonismo porque repito: no ha habido en ningún momento faltas de respeto, solo muchas incomprensiones continuas que poco a poco desgastan las cosas”, señaló, haciendo un llamado a la discreción y el respeto.

Por su parte, Alice Campello también compartió sus pensamientos sobre la separación, elogiando a Morata y aclarando las razones detrás de la decisión.

“Solo puedo decir que en estos ocho años he tenido una persona al lado que no ha hecho más que priorizarme y cuidarme y respetarme, y por eso no puedo permitir ningún tipo de especulación falsa y la decisión de decirlo tan pronto”, explicó la modelo, refiriéndose al desgaste en la convivencia que llevó a la ruptura.

Campello continuó explicando que, aunque el cariño entre ambos sigue presente, la acumulación de malentendidos mal gestionados terminó por afectar su relación: “No nos hemos podido querer más y seguimos haciéndolo, pero llega un momento donde se acumulan muchas incomprensiones mal gestionadas y las cosas poco a poco se estropean y explotan”, dijo.

En su mensaje final, Alice agradeció a Morata por su papel como esposo y padre: “Solo dar las gracias a Álvaro por todo lo que ha hecho por mí, por cómo me ha cuidado, por el papá y marido que ha sido y desearle lo mejor siempre”, concluyó la modelo

