AMLO envió palabras de apoyo a la Selección Mexicana: "No se puede vencer al que no sabe rendirse"

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador dedicó unas palabras en La Mañanera a la Selección Mexicana que disputa la Copa del Mundo 2022 en Qatar y se encuentra en la cuerda floja del torneo.

"Y decirle a nuestros representantes de la Selección Mexicana de futbol que adelante, que esto no se acaba hasta que se acaba. Hay que echarse para adelante siempre. No se puede vencer al que no sabe rendirse".

Y es que el Tri podría abandonar la competición en la Fase de Grupos pues ahora no sólo depende de sacar el resultado ante Arabia Saudita, sino también del resultado que obtenga Polonia y Argentina.

El mandatario compartió que el deporte es parte de su vida ya que le ayuda a mantener condición física: "Ayuda caminar, el béisbol, el futbol, el basquetbol".

