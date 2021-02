Ancelotti explicó su viral celebración soplando una taza de té

Carlo Ancelotti, entrenador del Everton, celebró el quinto gol de su equipo contra el Tottenham Hotspur en la FA Cup sin inmutarse y mientras soplaba su taza de té.

Al minuto 97 del compromiso, Bernard fue el autor de un agónico gol que les dio la victoria a los pupilos de Ancelotti; por su parte, el entrenador celebró esa anotación muy icónicamente.

"Estaba bebiendo té porque me estaba congelando, Por eso estuve tan calmado, hacía muchísimo frío ", dijo el técnico italiano este viernes en rueda de prensa.

¡Su equipo marca el 5-4 en una prórroga para la historia y en plena locura ANCELOTTI SE PONE A SOPLAR SU CAFECITO TAN TRANQUILO! ¡Pero qué tío más grande! No hay forma humana de subirle las pulsaciones pic.twitter.com/6rxdWYIK6E — DAZN España (@DAZN_ES) February 10, 2021

"Después de 90 minutos casi ni podía hablar, así que pedí una taza de té y cuando Bernard marcó el quinto gol no lo celebré por dos razones: tenía una taza de té caliente en mi mano y además no sabía si el gol iba a subir o no porque podía haber fuera de juego", apuntó Ancelotti.

