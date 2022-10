Ángel Reyna sobre la violencia en el futbol regiomontano: ‘Los Tigres son bien ardidos’

Ángel Reyna no olvida su pasado como jugador de Rayados de Monterrey y si bien asegura que es el mejor equipo regiomontano, señala a la afición del acérrimo rival, los Tigres, reprobando la violencia que se llega a desatar por la rivalidad.

“Es una chingadera lo que hacen los Tigres, porque la neta, te voy a decir que jugué en el más grande de Monterrey, que son los Rayados, los Rayados hijo. Pinches Tigres están bien ardidos y ardillas, se agarran a putazos”, dijo el exdelantero en charla con el Escorpión Dorado.

Respecto a que no haya ido al Mundial de Clubes con Monterrey al ser traspasado a Pachuca, Reyna detalló lo sucedido asegurando que pasaba por una depresión tras dejar al "equipo de sus amores", el América.

"Rayados es un equipazo, una institución cabrona. Pero en esos tiempos yo estaba en una depresión. Había dejado al equipo de mis amores, el cambio de ciudad y luego Rayados me debía una 'lanita' del traspaso. Yo lo que ería era estar cerca de mi ciudad. Entonces Pachuca me había dicho que si me traía y era mi oportunidad. Entonces me mandaron a Pachuca de préstamo y no fui al Mundial", contó Reyna en El Escorpión al Volante.

