¡Aprieta, Pietra! Jorge Pietrasanta ‘estalla’ en pleno programa por 'culpa de Chivas'

Jorge Pietrasanta ‘volvió a estallar’ durante el programa de Futbol Picante del pasado sábado 6 de octubre cuando analizaban el Clásico Tapatío, partido donde las Chivas sucumbieron ante los Rojinegros del Atlas.

El momento dejó impresionado a más de un televidente y a los propios compañeros de la mesa, Ciro Procuna cedió la palabra a Pietrasanta quien únicamente mencionó: “No tengo nada más que decir”.

Tras las palabras contundentes del exnarrador de Televisa, Dionisio Estrada tomó la palabra sobre el análisis de los pupilos de Fernando Gago, momento que Pietra desataría su euforia: “Te dieron la palabra, te dieron la palabra, me estás escuchando o no me estás escuchando o no”.

Pietrasanta arremetió contra Estrada por ignorar a la gente al referirse que sus argumentos dentro del análisis dejaron mucho que desear y su credibilidad ha decaído.

No cabe duda de lo más peor como Chivas tienen a su máximo llorón,se llama Jorge y se apellida Pietrasanta,pobre tipo,se debe querer un tantito,su papel de periodista deja mucho que desear que hasta cualquiera lo arrastran muy feo por defender lo indefendible de sus Chivas pic.twitter.com/JmD6q8JEtU — Jesús Emmanuel 311 (@jesus_emma311) October 6, 2024

Pietra aseguró que no le dieron el espacio para exponer su análisis dentro de la mesa conducida por Ciro Procuna.

Todo esto producto sobre los últimos acontecimientos dentro del Rebaño Sagrado, donde resalta que la prensa ha estado sobre el equipo toda la semana y que concluyó con la derrota ante Atlas por una falla arbitral.

