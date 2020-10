Barcelona: Exjugador Joan Román cambió su nombre al de Goku

Joan Ángel Román Ollé, ahora conocido como Goku, decidió cambiar su nombre al del protagonista de la serie animada Dragon Ball. El jugador que pasara por las inferiores de grandes europeos como Manchester City, Sporting Braga y Barcelona volvió al panorama internacional por su atípica desición.

“He escogido este nombre porque me siento identificado con los valores que representa para mí: Perseverancia, empatía, crecerse ante los obstáculos, luz y positividad”, dijo el ahora delantero del Miedź Legnica polaco en sus redes sociales. “Estoy agradecido a Joan por todo lo que he vivido. Lo positivo y las enseñanzas que me ha dejado, pero ahora soy Goku”.

“Solo pido respeto, como muchas personas ya me lo están demostrando. Siempre en movimiento, siempre hacia adelante. Mucho amor para todos”, añadió.

El español de 27 años brilló por su habilidad con la pelota a corta edad, lo que lo llevó a ser catalogado como una de las promesas emergentes del Barca B hace poco más de un lustro. Sin embargo, después de deambular por diversas ligas como la portuguesa, griega y polaca, se fue apagando, quedando su talento solo en el recuerdo.



