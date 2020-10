Kun Agüero: 'Messi es muy quejón, somos como un matrimonio desgastado'

Sergio Agüero ventiló detalles íntimos de la vida de Leo Messi, pues durante un transmisión en Twitch, el jugador reveló como es La Pulga durante las concentraciones de Argentina.

“El es muy quejón. Por ejemplo entrenamos en la tarde y llegamos siete y pico al hotel. Comemos a las nueve, entonces tengo tiempo, pero Leo llega y se baña al toque. Entonces yo me quedo en calzoncillos en el cuarto, pasa el tiempo y faltando media hora ya me empieza a decir que en 30 minutos hay que bajar a comer. Me apura. Entonces yo me quedo con el celular, me hago tonto y él de nuevo ‘dale que quedan 10 minutos’ y yo ‘para’. Él me dice ‘siempre llegamos tarde, hace una hora que estamos acá’ y yo ‘ahí voy’. Ya empieza la mala onda, a él no le gusta llegar justo”,aseguró el Kun para el programa Santo Sábado.

Asimismo, el jugador del Manchester City contó una anécdota de lo que le molesta a Messi, pues aseguró que son como un matrimonio desgastado.

"Hay varias, pero cuento una de siempre. Estamos mirando tele y en un momento él se da vuelta y se va a dormir. Yo sigo mirando tele para tratar de dormirme, pero se ve que hay veces que me duermo y dejo la tele prendida. Y al otro día, a la mañana, me reclama diciendo que siempre dejo la tele prendida. Imaginate que desde los 17 años concentramos juntos, yo ya tengo 32 y él un año más. Somos como un matrimonio desgastado”, finalizó.

Cabe recordar que Agüero no fue convocado para el inicio de las Eliminatorias de la Conmebol con la Selección de Argentina debido a que recién está volviendo de una lesión.

