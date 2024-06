Brandon Aguilera, de Costa Rica, presumió intercambio de playera con Rodrygo

El tico Brandon Aguilera presumió que Rodrygo le cambió la camiseta después del juego entre Brasil y Costa Rica y además reveló que Neymar se la firmó para sellar con broche de oro el regalo.

Aguilera, el '10' de la Selección de Costa Rica aprovechó la zona mixta en el SoFi Stadium para mostrar ante los medios la playera de Rodrygo, la cual intercambió al final del juego:

"Le dije (Rodrygo) que, si podría obtener la camiseta, me dijo que sí y al final me la dio, es un detalle muy bonito. Yo iba caminando en el pasillo vi a Neymar y me la pudo firmar", dijo el jugador del Nottingham Forest.

La joya tica de 20 años también habló del desempeño de su Selección ante Brasil y señaló que este tipo de partidos son de gran enseñanza para ellos:

"Tener a los 20 años partidos así, yo creo que nos hacen crecer muchísimo, muchas experiencias, también aprender de ellos por el nivel que juegan, es 'una raya más al tigre'".

"Trabajamos con la ilusión de avanzar (Cuartos de Final), esa ilusión es la que nos mueve, la que nos hace trabajar, tenemos que afrontar los otros dos partidos de la misma manera".

VAYA REGALITO Brandon Aguilera, una de las promesas de Costa Rica, se llevó la de Rodrygo y con firma de Neymar. Acá contó cómo le hizo. : @pablo_LMtz pic.twitter.com/oEdIjCxhRs — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 25, 2024

Por último, Aguilera no le dio importancia a los elogios que recibió de David Faitelson en redes sociales y dijo que solo había sido felicitado por su familia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL INSÓLITO GESTO DE HENRY MARTÍN ANTE LA PROPUESTA DE UNA CHICA: “TE ARREGLO PAPELES MI AMOR”