Luego de trabajar juntos por múltiples años, la amistad entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Óscar de la Hoya ha terminado, pues el boxeador mexicano señaló que el 'Golden Boy' habló mal de él a sus espaldas.

En una entrevista para The Breakfast Club, 'Canelo' comentó que se sintió traicionado por de la Hoya por unas declaraciones y señaló que ya no le tiene confianza.

“Le escuché decir una cosa de mí y nunca se me olvidó. Es el tipo de gente que tenías que darle poquito, para que quieran más. Cuando me dijo eso lo tomé, pero a la vez me hizo darme cuenta de cómo era él. Cuando estás hablando con él, no sabes si te está diciendo la verdad o si está mintiendo”, comentó Álvarez.

Asimismo, Saúl dijo que a Óscar de la Hoya solo le importa el dinero y que a pesar de la lealtad que él le tenía el promotor, ese sentimiento no era recíproco.

“Nosotros éramos leales a él. Yo fui el único peleador que se quedó con él cuando todos se le fueron, porque soy leal. Trato a todos como familia y yo hice lo mismo con él, pero no es ese tipo de persona. Él sólo veía dinero, todo es negocio”, dijo 'Alvarez.

Por último, Canelo le recomendó a los jovenes no firmar con Óscar de la Hoya y Golden Boy Promotions.

