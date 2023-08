Ramos Rizo explota contra Fernando Hernández: 'No estaba preparado para regresar'

Fernando Hernández fue el árbitro central del FC Juárez vs Chivas, pero su trabajo dio de qué hablar en las mesas de debate y en los aficionados vía redes sociales, pues no estuvieron de acuerdo con varias decisiones que tomó el silbante durante los 90 minutos.

El exárbitro y ahora analista de ESPN, Felipe Ramos Rizo, criticó fuertemente a Hernández, pues señaló que no tiene la capacidad necesaria para pitar un encuentro, y que no era momento de regresar a ser el encargado tras la suspensión de 12 encuentros por darle una patada a Lucas Romero el pasado abril.

“Ya inició la liga y no inició en el arbitraje como yo esperaba que mejorara. Fernando Hernández dirigió este partido (Juárez vs Chivas) y me parece que no estaba preparado para ya regresar y dirigir en este retorno a la liga.

“Tiene muchos problemas, pero algo que preocupa es que invente una falta cuando es un clarísimo penal, eso es grave en un árbitro y en él es muy frecuente para poder salir del problema”, expresó Ramos Rizo en su análisis de Futbol Picante.

A través de sus redes sociales, el exárbitro también señaló que el penalti marcado a favor de Juárez en los últimos minutos no debió existir debido a que no había falta en el área, pero que sí terminó por marcarse y las Chivas sacaron un punto de ante los Bravos con polémica incluida.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DIABLOS ROJOS SIGUEN ENCENDIDOS Y VENCEN A PERICOS DE PUEBLA EN EL JUEGO 1 DE LA SERIE DE ZONA