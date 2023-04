Canelo Álvarez: 'Me dio páralisis facial por el estrés'

A pesar de su carrera repleta de éxitos, Saúl 'Canelo' Álvarez ha vivido episodio muy complicados, pues incluso su salud se ha visto mermada debido al estrés al que ha estado sometido por diversos factores.

En una plática para el canal de YouTube de Chicharito Hernández, el boxeador mexicano aseguró que hubo un momento en el que sufrió una parálisis facial debido a "todas las cosas que tenía" en la mente.

"Me dio parálisis facial no hace mucho por el estrés que traía y tantas cosas que tenía, entonces los que trabajan conmigo se preocuparon, porque son mis amigos y son los que están ahí. Los que estaban encargados de los carros me preguntaron: '¿Qué le pasó?, ¿por qué esta así?', y les dije que fue por puro pinche estrés. 'No manche, nosotros pensábamos que no tenía preocupaciones, que no se estresaba’”, contó.

Asimismo, ambos atletas explicaron que la fama y el éxito traen consigo una serie de cosas que no cualquiera puede asimilar.

"Entre más tienes, fama o dinero, más problemas tienes, más responsabilidades, esa es la verdad, pero está bien, porque puedes enseñar muchas cosas cuando eres un líder", agregó el pugilista.

