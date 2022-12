Canelo Álvarez pagará la cirugía de un bebé prematuro para que no quede ciego

Canelo Álvarez ha demostrado ser un gran boxeador, pero, sobre todo, un mejor ser humano, pues ha ayudado a varias personas que tienen problemas de salud. Esta vez el boxeador tapatío se ofreció a pagar la operación de un bebé prematuro para que no se quede ciego.

Los padres del niño subieron un video a las redes sociales pidiendo ayuda. Explicaron que su hijo necesita una cirugía de retinopatía. Esta enfermedad puede hacer que la retina se desprenda de la parte posterior del ojo y producir ceguera. Los usuarios de Twitter se conmovieron al verlo, entonces se organizaron para compartir el clip y etiquetar al pugilista.

El video no tardó en llegar a Canelo Álvarez, quien no dudo ni un solo segundo en ayudar a esa familia. "¿Cómo tenemos que hacer para ayudar? Solo manden un número, por favor", escribió.

URGENTE ¡Buenas tardes! Les presentamos a Dante, un bebé prematuro que necesitó urgente una cirugía de retinopatía y que la doctora @retinamexico apoyó nuevamente a operarlo sin cobrar sus honorarios, sin embargo hay que pagar los costos del hospital e insumos pic.twitter.com/l7FWMOgXzb — Por ti y Contigo A.C (@portiycontigomx) December 4, 2022

Una Asociación Civil le pasó unos datos bancarios, pero Canelo Álvarez no piensa darle dinero a terceros, pidió el contacto directo de los padres. "Necesito un número de teléfono de los papas para preguntarles cuánto es lo que necesitan. No es por nada, pero no me gusta depositar en cuentas, uno nunca sabe. Muchas gracias", explicó.

