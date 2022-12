Qatar 2022: Ivana Knoll acapara los reflectores en el Croacia vs Japón gracias a su coqueto atuendo

Ivana Knoll asistió este lunes al Estadio Al Janoub para apoyar a Croacia en el juego contra Japón. El equipo de Luka Modric ganó en tanda de penaltis y avanzó a los Cuartos de Final del Mundial de Qatar 2022.

La modelo de 30 años fue la sensación en las gradas, pues enamoró a varios de los aficionados. Esta vez se puso un top y medias cuadriculadas (con los colores de su país), una minifalda de mezclilla y un moño en la cabeza que la hizo ver muy coqueta.

La europea no tiene miedo de mostrar sus atributos, aunque en ese país no está bien visto: "Creo que deben de respetar nuestra forma de vida. Cuando legué me sorprendió que no tuvieran problemas para vestirse, te permiten usar todo lo que quieras, excepto en edificios gubernamentales. No tengo miedo (a que la arresten)".

Ivana Knoll tiene 1.3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Es considerada la novia del Mundial de Qatar 2022. Hace días se hicieron virales fotografías en las que se le ve bajando las escaleras de un estadio, mientras que dos aficionados locales le tomaron fotos a sus espaldas, lo que generó mucha polémica, pues unos creen que la estaban acosando y otros que la iban a denunciar.

