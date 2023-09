Carlos Hermosillo, el legendario exfutbolista mexicano, ha compartido una revelación sorprendente sobre su primer Clásico Nacional, que tuvo lugar en el Estadio Azteca y fue una Final de la temporada 83-84, considerada por muchos como la 'Final del siglo'. En entrevista para Titanes del Clásico en dónde RÉCORD estuvo presente, Hermosillo confesó que en ese memorable enfrentamiento entre América y Chivas, sintió tal impresión y magnitud del encuentro que terminó vomitando antes de ingresar al campo de juego.

Hermosillo describió la situación en detalle: "Mi primer Clásico fue una Final, llegamos aquí 2-2 contra Chivas. Reinoso me dijo 'no salgas a la cancha hasta que salgan todos'. Salí finalmente y me encontré frente a una multitud abrumadora de 120 mil personas"

"Fue en ese momento que mi estómago dio un vuelco, y a pesar de todo, jugué el primer tiempo de manera complicada. Sin embargo, debido a las emociones y la presión del Clásico, fui sustituido en el segundo tiempo", añadió.

El Clásico entre América y Chivas el encuentro más emblemático y emocionante en el futbol mexicano, con una larga historia de rivalidad y pasión. Hermosillo destacó la importancia de este enfrentamiento al afirmar que "es un Clásico que tiene repercusión en el estado de ánimo de los jugadores y en todos los aspectos del juego".

