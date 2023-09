Félix Fernández arremete contra Cuauhtémoc Blanco: ‘Se achica ante la 4T’

Félix Fernández arremetió contra Cuauhtémoc Blanco luego de sus declaraciones en donde aseguró que no se achicaba contra ningún aspirante de Morena en sus aspiraciones por competir por ser Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Sin embargo, para el exportero del Atlante esto no es así, pues considera que la leyenda del América sí se achica ante la llamada Cuarta Transformación.

"No se achicaba con los alemanes ni con los italianos... pero qué lindo se arrodilla con la 4T... ufff", señaló Fernández en redes sociales.

No se achicaba con los alemanes ni con los italianos... pero qué lindo se arrodilla con la 4T... ufffffff! https://t.co/RO35aTQiM8 — Felix Fernandez (@Felixatlante12) September 14, 2023

Minutos antes, Cuauhtémoc Blanco señaló su respeto hacia todos los posibles adversarios que tendrá para competir para ser el candidato por la jefatura de gobierno.

“No sé si vaya a ser el favorito (Omar Harfuch) de Claudia (Sheinbaum) pero yo creo que los que deciden es la gente, no deciden otras personas, simplemente los que deciden son los ciudadanos y ahí se va a ver quién está arriba en las encuestas, tanto Harfuch, Clara Brugada, me parece que también va Mario Delgado. Todos son fuertes. Esto es como el futbol, que gane el mejor”, señaló Cuau.

"Creo que todos son fuertes; nada más que sí, no nos estiró, la gente lo va a decidir y es como en el futbol, que gane el mejor... si no me achicaba con los alemanes o los italianos, menos con los aspirantes", finalizó.

¿QUIÉN ES FÉLIX FERNÁNDEZ?

Félix Fernández Christileb, nacido el 11 de enero de 1967, es un exfutbolista mexicano que se destacó como portero en su carrera. Además de su carrera en el futbol, es un escritor y comunicador muy versátil en el ámbito deportivo.

Como futbolista tuvo una destacada trayectoria tanto a nivel de clubes como de selección nacional. Formó parte de selecciones juveniles y llegó a jugar en la Copa del Mundo de 1994 en Estados Unidos con la Selección Nacional de México. También participó en la Copa Oro 93', donde el equipo mexicano se coronó campeón.

Uno de los momentos más memorables de su carrera fue con el Atlante, donde logró el ascenso a la Primera División de México en la temporada 1990-1991. Fue un protagonista clave en la serie de penales que les dio la victoria en el ascenso, y posteriormente, ayudó al Atlante a ganar el campeonato de la Primera División en la temporada 1992-1993. También tuvo un paso por el Atlético Celaya y Puebla FC antes de retirarse del fútbol en 2003.

Después de su retiro como jugador, Félix se ha destacado como comunicador y escritor. Ha colaborado en periódicos, revistas y programas de televisión, y ha publicado varios libros relacionados con el fútbol y sus experiencias en el deporte. Actualmente, es conocido por su participación como analista y conductor en TUDN.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿BONO, VOCALISTA DE U2, NUEVO FANÁTICO DEL TOLUCA?: VIDEO SE HACE VIRAL