Semana de Clásico Nacional y todo gira alrededor del partido entre América y Chivas; dentro de las actividades que se programaron previas al juego se llevó a cabo una nueva edición del programa: 'Titanes del Clásico', un debate con la opinión de expertos que en esta ocasión tuvo a Carlos Ponce de León, director de RÉCORD, Ricardo Peláez, Carlos Hermosillo, Alex de la Rosa y Daniel Barba.

Dentro de los temas que se desarrollaron se tocó la situación medica actual que vive André Jardine, en donde los dos exfutbolistas coincidieron en que no hay manera que el estratega brasileño se pierda el partido: “El técnico tiene que estar en la banca porque transmite, es muy importante que esté el técnico para un grito, un ajuste a tiempo, y eso desde arriba no es lo mismo”, afirmó Peláez.

“No sé cómo, pero claro que va a etsar. Jardine pide paciencia y en América eso no se puede pedir, por eso es importante que esté dirigiendo. Yo creo que debe de ser un privilegio estar en un Clásico como técnico. Los técnicos se juegan mucho en estos partidos”, explicó Hermosillo.

La polémica continuó con saber cuál de los dos equipos llega con más presión al Clásico, y Carlos Ponce de León fue claro al asegurar que las Águilas cargan con esa responsabilidad: “Yo no veo claro favorito a América, pero sí creo que es el obligado. Yo me voy por un empate, pero con América siendo protagonista; a Paunovic lo veo tratando de aguantar un poco más, no se va a volver loco sabe que América es el que está obligado”.

Contrario a Peláez, quien aseguró que las Águilas llegan con esa etiqueta de favorito: “Yo sí veo más favorito al América, nadie se atrevió a decirlo y yo lo digo porque llega mejor, jugando mejor y recuperando a jugadores”, aclaró.

La probabilidad de que se vean caras nuevas en el partido son altas, especialmente en Chivas con todos los debuts que ha tenido este torneo y, para Carlos Hermosillo, ese puede ser un factor a considerar pues recuerda que en su primer Clásico su rendimiento fue malo por un tema emocional.

“Mi primer Clásico fue en una Final y lo jugué no mal, lo que sigue, y obviamente me sacaron al segundo tiempo, un Clásico te afecta en todo, principalmente emocionalmente y eso repercute en tu rendimiento”, recordó.

RÉCORD PRESENTE EN 'TITANES DEL CLÁSICO'

Nuestro director, Carlos Ponce de León fue uno de los cinco invitados estelares para el programa 'Titanes del Clásico', el cual fue transmitido a través de las redes sociales de América y Chivas.

RÉCORD participó en compañía de Alex de la Rosa (TUDN), Carlos Hermosillo (FOX Sports), Ricardo Peláez (TUDN) y Daniel Barba (Claro Sports), en un programa de debate previo al Clásico Nacional, donde cada uno de los integrantes de la mesa compartió su análisis sobre uno de los partidos más esperados de la temporada.

