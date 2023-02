Christian Martinoli confesó cuando Televisa quiso contratarlo tras Sudáfrica 2010

La dupla que Christian Martinoli ha hecho con Luis García, más las adiciones de Jorge Campos y de Zague, han hecho temblar en más de una ocasión a algún directivo de la televisora de San Angel, es por eso que, al menos en una ocasión, intentaron llevarse al narrador México-argentino.

A poco mas de 12 años de distancia, Christian Martinoli confesó en el videoblog de David Medrano que tras la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 Televisa intentó llevárselo a San Angel, aunque la oferta nunca llegó a las manos del narrador azteca.

"Una vez, terminando el Mundial de Sudáfrica me habló Jorge Berlanga, el representante de Paco Memo. Me habló desde España: ‘Oye, te voy a mandar a Greg Taylor porque tenemos una oferta para ti’, y yo dije ‘órales, ¿de qué estamos hablando? Yo pensé que tenían un convenio con una marca fuerte y les interesa, algo. Entonces ahí voy, los cito en un hotel ahí en Polanco pero en la terraza hacia la calle. Si nos van a ver que nos vean bien porque ya me olía algo raro", recordó Martinoli.

Fue ahí, con Greg Taylor en la terraza de un hotel, donde se enteró del interés de Televisa para hacerse de sus servicios, aunque tras la respuesta a Taylor la oferta nunca llegó por parte de la televisora de San Ángel.

"Me dijeron que ‘si quieres aceptar una oferta para trabajar en Televisa’ y yo le dije: ‘Mira yo cualquier oferta que me llegue lo primero que tengo que hacer es hablar con Azteca y si Azteca me iguala la oferta que cualquiera que me llegue, yo me quedo en Azteca… Entre que sí, que no, nunca me dieron la oferta formal, pero fue como la aproximación de que si yo estaba interesado", concluyó Martinoli.

