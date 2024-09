Luego de la muerte de André Marín, Francisco Javier González recordó la manera en la que André se incorporó a los medios deportivos.

En el programa del Buen Morning Show de RÉCORD+, el comentarista de TUDN contó que Marín pidió de regalo de cumpleaños salir en una estación de radio para poder hablar del futbol español con los demás periodistas, ahí fue cuando André incursionó por primera vez en el periodismo deportivo.

"Se presentó a la cabina el domingo, me tocó recibir a André, lo presenté, abrí micrófonos, y fue increíble lo que sucedió, André no llevaba un solo apunte, todo lo llevaba en la cabeza, dio todos los resultados de la jornada con anotadores, con incidencias, con un pequeño comentario de cada partido, y el lunes que me llama el ingeniero de la Madrid y dice: ¿Cómo te fue con este muchacho?, dije José Luis, lo tienes que contratar, es una lumbrera, así entró André Marín a los medios de comunicación", expresó Francisco Javier González.

Cabe señalar que Francisco comentó que en ese momento André tenía entre 14 años de edad, desde muy temprano comenzó su camino en los medios de comunicación.

Sus camino en la televisión

Desde temprana edad, André Marín -fallecido la madrugada de este lunes- mostró un interés inusitado por la comunicación. A los 14 años, y tras su contacto con Francisco Javier González, inició su camino en el periodismo deportivo, trabajando como asistente de producción en televisión. Fue en 1988 cuando su carrera despegó formalmente al unirse a Imevisión, lo que hoy conocemos como TV Azteca.

Tras varios años como estelar en la televisora del Ajusco, Marín se mudó a Fox Sports, empresa en la que dejó huella, sobre todo con 'La Última Palabra'. La carrera de André continúo en TUDN, la que fue su casa hasta su fallecimiento.

