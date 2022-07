Cristiano Ronaldo envió mensaje a la prensa europea tras rumores sobre su futuro

Cristiano Ronaldo mandó mensaje en redes sociales a los medios Europeos que han especulando sobre el futuro de su carrera luego de que hasta la fecha no se ha reportado formalmente con el Manchester United.

"Imposible que no hablen de mí un día. Si no, la prensa no gana dinero. Saben que si no mienten no atraen la atención de las personas", posteó el portugués en Twitter, misma publicación que borró algunas horas más tarde.

La polémica salió a flote después de que la prensa del Viejo Continente afirmara que el atacante de los Red Devils estaría buscando salir del equipo para integrarse a otro que vaya a jugar Champions League.

Hasta el momento, CR7 reportó que estará presente en el juego entre los dirigidos por Erik ten Hag ante el Rayo Vallecano, partido Amistoso programado para este sábado en el Ullevaal Stadion en punto de las 6:45 horas de México.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS: EXJUGADOR DE LOS UNIVERSITARIOS SUFRIÓ VIOLENTO ROBO EN SU CASA