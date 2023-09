El exfutbolista y actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, ha revelado sus intenciones de contender por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) en las elecciones de 2024. Aunque ha mencionado que será respetuoso de los tiempos, Blanco ha expresado su deseo de competir en la capital del país, lugar donde siente que la gente "le tiene cariño".

Blanco destacó que es conocido no solo en la Ciudad de México, sino también a nivel internacional. Está consciente de que la candidatura se definirá mediante encuesta, pero insiste en que está analizando la posibilidad de postularse, ya que "pueden pasar muchas sorpresas".

Al respecto, comentó: “Yo he dicho muchas veces que sí me gustaría, pero hay que esperar los tiempos. La verdad sí me gustaría irme a la Ciudad de México y competir, pero primero tendría que pedir autorización, no sé quién más participará, pero a mí sí me gustaría, pero como ha dicho el presidente será encuesta cómo se elija”.

Al ser cuestionado sobre el reciente destape del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, Blanco señaló que todos tienen el derecho de hacer públicas sus aspiraciones, pero es importante esperar al proceso interno de Morena. “La verdad no tengo el gusto de conocerlo, pero todos tienen derecho a postularse si cumplen los requisitos, hay que esperar los tiempos”, agregó.

Cabe recordar que en 2015, Cuauhtémoc Blanco ganó la alcaldía de Cuernavaca con el Partido Social Demócrata y, en 2018, la coalición PT, Morena y PES lo postuló como candidato a gobernador, resultando ganador por un amplio margen.

Hasta el momento, nueve políticos de diferentes partidos han expresado su interés en suceder a Martí Batres, actual jefe de Gobierno de la CDMX. Entre los aspirantes por el partido Morena, se encuentra Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, y Ricardo Monreal, quien ha mencionado que, si no gana la interna de Morena para la candidatura presidencial, podría considerar la Jefatura de Gobierno.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MANUEL VELASCO 'APARECE' CON 73% EN ENCUESTA DE MORENA Y DESATA BURLAS POR ERROR DE DURAZO