Manuel Velasco 'aparece' con 73% en encuesta de Morena y desata burlas por error de Durazo

Durante la presentación de los resultados de las 5 encuestas internas de Morena para determinar al candidato presidencial del partido, Manuel Velasco vivió un breve momento de euforia. Mientras Alfonso Durazo enumeraba los resultados, sorprendió al mencionar que Velasco había obtenido un impresionante 73% de las boletas. Sin embargo, la alegría fue efímera.

A pesar de que nombres como Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Claudia Sheinbaum, quien resultó ser la ganadora en todas las encuestas, resonaban como los principales contendientes, fue Velasco quien, por un instante, se robó el show. Pero todo se debió a un error.

Tras finalizar la lista de aspirantes, Durazo, gobernador de Sonora, corrigió su error. Pidió disculpas y atribuyó el desliz al cansancio. El verdadero porcentaje de preferencia hacia Velasco en la encuesta no era del 73%, sino del 7.3%. Un punto decimal había causado la confusión.

El error no pasó desapercibido en las redes sociales. Durazo no se percató de su equivocación hasta que sus colegas le informaron. El incidente convirtió a Manuel Velasco en tendencia, y como era de esperarse, los memes no tardaron en aparecer.

Este episodio, aunque anecdótico, refleja la intensidad y expectación con la que se viven los procesos internos de Morena de cara a las elecciones presidenciales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CLAUDIA SHEINBAUM, GANADORA DE LA ENCUESTA DE MORENA, SERÁ CANDIDATA PRESIDENCIAL EN 2024