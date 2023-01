Dani Alves: La mujer que acusa al jugador renuncia a indemnización y pide cárcel

La demandante de Dani Alves renunció a ser indemnizada por el jugador, informó El País, la jueza le recordó que tiene derecho, en caso de que Alves sea condenado, a recibir apoyo económico por las lesiones y daños morales.

La mujer rechazó a ejercer ese derecho, pues explicó que quiere que se haga justicia y que el exjugador de pumas sea encarcelado. Por el momento Dani sigue en prisión provisional sin fianza, después de la presunta violación ocurrida en la discoteca Sutton en Barcelona.

Por su parte, las declaraciones del jugador brasileño han sido contradictorias, en su última declaración mencionó que estaba en el baño cuando la chica entró y que no hubo contacto. Platicó que cuando ella entró en el baño él se quedó parado, sin saber qué hacer y atribuyó la conducta sexual a la víctima. Alves dijo que la chica se le echó encima mientras estaba haciendo sus necesidades y le practicó una felación. No dijo nada para protegerla.

Y es que hace unos días explicó en un video para el programa 'Y ahora Sonsoles' que no conocía la mujer, “Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no sé quién es, no la he visto nunca en mi vida”, dijo Dani Alves.

